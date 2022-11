Artisti e scrittori a Bologna chiudono 'Un anno ad alta voce'

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Si chiuderà con un evento speciale gratuito il prossimo 20 ottobre in presenza all'Arena del Sole di Bologna e in streaming la rassegna culturale 'Ad alta voce', con cui quest'anno Coop Alleanza 3.0 ha voluto accompagnare i festival sostenuti dalla cooperativa che si sono svolti durante l'anno.

Le voci e le collaborazioni di questa edizione hanno spaziato dallo scienziato Massimo Polidoro per Cicap Fest, alla scrittrice Nadia Terranova per Una marina di libri, alla filosofa Maura Gancitano per Passaggi Festival, a Lella Costa per Concentrico Festival. Senza dimenticare la cantante jazz Dee Dee Bridgewater per Klimt's Ladies, il gruppo musicale La Rappresentante di Lista per Ravenna Festival, lo storico, saggista Carlo Ginzburg per Pordenone Legge, la scrittrice Rosella Postorino per Kum! Festival.

A condurre domenica prossima 'Un anno Ad alta voce' sarà il duo Nuzzo e Di Biase. Dalle 18 i due comici diventati famosi a Zelig condurranno il pubblico in sala (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria) e via web alla pagina Facebook e al sito della rassegna, attraverso letture, interpretazioni e riflessioni anche su temi di attualità, con lo scrittore Jonathan Bazzi, l'attrice Valeria Solarino, l'attore Lino Musella accompagnato dalle musiche di Luca Canciello. Colonna sonora dell'appuntamento saranno le esibizioni dei cantanti e musicisti Maria Antonietta e Colombre.

'Ad alta voce', che è finanziato con l'1% del valore degli acquisti di prodotti a marchio Coop, è nato con l'idea che la cultura possa essere un veicolo di arricchimento e crescita personale e volano quindi di coesione sociale, un modo per creare benessere diffuso per tutta la comunità. (ANSA).