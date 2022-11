Arte: Gian Paolo Roffi dona due opere al MAMbo di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 NOV - Il MAMbo-Museo d'Arte Moderna di Bologna ha annunciato la donazione da parte di Gian Paolo Roffi delle opere 'Schizografia F' e 'Schizografia S', datate 1991, che entrano a far parte del patrimonio dell'Area Arte Moderna e Contemporanea del Settore Musei Civici. Le nuove acquisizioni verranno presentate il 17 novembre, alle 18, nella sala conferenze del museo insieme all'artista, che sarà poi protagonista della performance poetica 'Perverba' con Mariagrazia Vincitorio (piano) e Francesco De Martino (sax), cui il pubblico potrà assistere negli spazi della collezione permanente, sul palco-opera Impressions di Massimo Bartolini.

Le opere donate da Roffi al MAMbo sono due collage: in 'Schizografia F' 14 bande verticali intervallate dallo spazio bianco del foglio danno l'immagine dilatata di un fiore, tagliato da sei grandi "f" nere, mentre in 'Schizografia S' cinque bande orizzontali presentano le dune di un deserto come righe di un testo, e le cinque "s" della sesta riga alludono alla forma delle stesse dune, al sibilo del vento, all'iniziale di sabbia, silenzio, serpente. Con il termine "Schizografia" si intende una "scrittura realizzata per tagli", sotto il profilo della tecnica usata e della forma assunta dalle icone; ma è anche la rappresentazione di una "scrittura scissa", divisa in se stessa, per la rottura patologica del legame fra segno e senso, e di una "scrittura separata dalle cose", dal mondo che ne dovrebbe essere l'oggetto. La ricomposizione di questa frattura "è lo scopo di un agire poetico che investe tanto i segni di tipo verbale quanto quelli iconici".

Roffi è nato nel 1943 a Bologna e negli anni '70 ha scritto testi per spettacoli musicali. Venuto a contatto con l'area della "Poesia Totale", ha collaborato con Adriano Spatola fino alla sua scomparsa. Ha pubblicato raccolte di poesia, è stato redattore delle riviste Tam Tam, Baobab, Dopodomani; attivo nel campo della poesia sonora, nel 2009 ha raccolto la sua produzione nell'album 'Vox'. Il collage, l'assemblaggio, il libro-oggetto sono le forme prevalenti del suo lavoro artistico, sempre legato al fenomeno del linguaggio e alla visualizzazione della scrittura. (ANSA).