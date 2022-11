Musica:il mezzosoprano Daniela Pini al Festival Rossini Open

(ANSA) - LUGO, 15 NOV - Il festival "Rossini Open" di Lugo di Romagna giunge alla tappa N. 12, il 16 novembre alle 20.30 al Teatro Rossini, con la partecipazione del mezzosoprano Daniela Pini che gioca praticamente in casa, essendo nativa di Bagnara di Romagna e residente a Lugo. Fra un impegno e l'altro in giro per il mondo, l'artista proporrà al pubblico della sua città il recital dal titolo "Rossini… ma non troppo!". Ad accompagnarla il pianista Davide Cavalli. Un'occasione quasi unica per ascoltare le mille sfaccettature della morbida voce di questo mezzosoprano e di apprezzare la sua arte scenica che la rende una delle cantanti più richieste dai massimi teatri italiani.

Rossini apre e chiude il lungo programma con arie da Otello e Semiramide e alcuni Péchés de vieillesse. In mezzo brani di Gounod, Skrjabin, Saint-Saëns, Vivaldi, Reynaldo Hahn, Poulenc, Montsalvatge e De Falla.

In particolare vanno segnalate le due impegnative arie "O ma lyre immortelle" dall'opera Sapho di Gounod e "Mon coeur s'ouvre a ta voix" da Samson et Dalila di Saint-Saëns oltre alle due affascinanti liriche "Canción de cuna para dormir a un negrito" e "Canto negro" del compositore catalano Xavier Montsalvatge , che furono cavallo di battaglia della grande Montserrat Caballé che le eseguiva spesso come bis. (ANSA).