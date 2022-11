La Missa brevis di Marcello Panni in prima a Ferrara Musica

Una rinnovata attenzione alla contemporaneità e alla memoria dei linguaggi musicali più recenti caratterizza il prossimo appuntamento, il 17 novembre, della stagione concertistica di Ferrara Musica: la cinquecentesca Chiesa di Santa Maria della Consolazione, da poco restaurata, ospiterà alle 20.30 un concerto a ingresso libero dedicato alla "Missa brevis" del compositore e direttore romano Marcello Panni, presentata a Ferrara dopo il successo riscosso in tutta Europa. Attorno a quest'opera verranno eseguite pagine inconsuete ma di grande fascino come le "Litanies à la Vierge Noire de Rocamadour" di Francis Poulenc e alcuni brani di Giovanni Gabrieli. Il progetto vede lo stesso Marcello Panni come direttore e coinvolge la Banda dell'Esercito Italiano guidata da Filippo Cangiamila, il coro Accademia dello Spirito Santo istruito da Francesco Pinamonti, il tenore Michele Semenza e l'organista Wladimir Matesic. La "Missa brevis", per coro femminile, tenore, orchestra di fiati e percussioni di Marcello Panni, scritta in origine per essere eseguita durante la celebrazione liturgica, ebbe la prima esecuzione nel giugno 2000 nella Cattedrale di Nizza. "Dai suoni corrispondenti alle lettere della parola "Abbé" (La, Si bemolle, Si bemolle, Mi), - spiega l'autore - è tratta, a guisa di omaggio musicale, la cellula del cantus firmus della composizione, che ne permea tutta la struttura musicale. La versione definitiva risale al 2002. Ai brani originali - Kyrie, Gloria e Agnus Dei aggiunsi a completamento il Sanctus e il Benedictus". L'opera si inserisce nella tradizione neoclassica novecentesca di Casella, Stravinsky e Petrassi, e come chiarisce Panni, "l'orchestrazione per 28 strumenti a fiato e 3 percussioni si ispira alle sonorità della musica sacra veneziana, rinascimentale e barocca, sfruttando ampiamente gli effetti di risonanza generati dall'ambiente".

Compositore, direttore d'orchestra e organizzatore musicale, Panni ha scritto la storia della musica d'avanguardia in Italia.

Personaggio dai mille interessi, animatore della vita musicale italiana e internazionale, è stato direttore musicale o direttore artistico di importanti orchestre e istituzioni musicali.