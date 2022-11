Università Bologna conferisce Sigillum Magnum a Giorgio Parisi

L'Università di Bologna ha deciso di conferire il 'Sigillum Magnum', la massima onorificenza d'Ateneo a Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021, che riceverà il riconoscimento nel corso di una cerimonia in programma nell'Aula Magna di Santa Lucia lunedì 28 novembre. Nel dettaglio, dopo i saluti del Rettore dell'Alma Mater, Giovanni Molari e una introduzione sulla sua figura, Parisi terrà una Lezione magistrale dal titolo 'Scienza e Pace' prima di ricevere, dallo stesso rettore, il sigillo. Infine, il Rettore Molari gli consegnerà il Sigillum Magnum di Ateneo.

"Come può la scienza aiutare il processo di pace? Quale sarà la situazione nel mondo tra dieci-venti anni? Giorgio Parisi - si legge in una nota dell'Università di Bologna - nel corso della sua lezione alla comunità dell'Alma Mater e cittadina, porrà queste e altre domande per una riflessione sulla scienza e il suo ruolo diretto nella costruzione della pace. La scienza come impresa mondiale capace di instaurare legami e ponti tra persone di paesi diversi".

Nel corso della sua carriera accademica e professionale, Parisi ha ricevuto molti premi e riconoscimenti, tra cui il premio Feltrinelli per la fisica, chimica e applicazioni (1986); la Medaglia Dirac per i suoi contributi originali in molte aree della fisica teorica (1999). Nel 1992 ha ricevuto la medaglia Boltzmann per i suoi contributi alla teoria dei sistemi disordinati e, nel 2021, è stato insignito del prestigioso premio Wolf per la fisica, entrando a far parte della classifica della Clarivate Citation Laureates, che comprende i ricercatori le cui pubblicazioni scientifiche sono fra le più citate al mondo. Nello stesso anno è stato insignito del Premio Nobel per la fisica "per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria". Sempre nel 2021 è stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana. (ANSA).