Smog: revocate da domani le misure d'emergenza in E-R

Sono revocate, da domani, le misure d'emergenza per la qualità dell'aria che erano scattate sabato. Il nuovo bollettino di controllo ha infatti registrato valori al di sotto dei livelli di guardia e quindi, da domani, tutte le limitazioni emergenziali (a cominciare dallo stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti nei Comuni Pair, fra i quali tutti i capoluoghi di provincia) non saranno più in vigore.

L'attenzione sulla qualità dell'aria, viste le condizioni del tempo, rimane comunque alta in attesa del nuovo monitoraggio di mercoledì. (ANSA).