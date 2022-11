Il Cioccoshow torna a Bologna e 'sfida la crisi energetica'

Torna a Bologna, in Piazza XX Settembre, dal 17 al 20 novembre, il Cioccoshow, la manifestazione che riunisce il meglio della produzione artigiana di cioccolata da tutta Italia. Promossa da Cna Bologna, con l'organizzazione di Wydex-Gruppo BolognaFiere e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Città metropolitana e del Comune, questa diciassettesima edizione va incontro agli espositori (circa una quarantina quelli presenti) in questo momento difficile per il caro-bollette e l'aumento dei costi delle materie prime.

"Il cioccolato sfida la crisi energetica - sottolinea Antonio Gramuglia, presidente di Cna Bologna - fornai, pasticceri, cioccolatieri sono tra le categorie più colpite, quindi abbiamo cercato di aiutare gli artigiani a essere presenti all'evento, riducendo del 30% i costi per gli espositori".

Tante le regioni italiane che saranno rappresentate in piazza con le loro dolcezze di cioccolato; non mancheranno gli espositori dal Belgio. Si troveranno tante delizie, top di gamma il cioccolato "bean to bar", che viene prodotto con una selezione di fave direttamente dall'artigiano, insieme al cioccolato per intolleranti al glutine, il vegan, quello certificato bio.

Tra le novità, la cornice "off" del Cioccoshow, che quest'anno esce dai confini di piazza XX Settembre per coinvolgere una quarantina di attività artigianali dell'area metropolitana, appartenenti al progetto "Bologna Lifestyle", portale di Cna che comprende aziende del food, fashion e design rigorosamente "made in Bo": il 19 e 20 novembre le attività del circuito offriranno ai visitatori una pralina speciale, realizzata dalla maitre chocolatier Ludmilia Pascurova, russa d'origine, dopo vent'anni sotto le Due Torri, lo scorso febbraio ha aperto il suo laboratorio creativo a Zola Predosa. Confermata la Ciocconight, in programma sabato 19 fino alla mezzanotte, con il concerto della Tribute Band Queen Vision. In occasione del Cioccoshow, uscirà il libro "Il cuore del cacao. 500 anni di storia del cioccolato" di Napoleone Neri, che sarà presentato il 16 novembre alla libreria Feltrinelli di Piazza Ravegnana, con la partecipazione degli chef Max Poggi e Vincenzo Vottero.

