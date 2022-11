Oltre 13.000 partecipanti a week-end Maratona Ravenna

(ANSA) - BOLOGNA, 13 NOV - Sono stati oltre 13.000 i partecipanti alla 23esima edizione della Maratona di Ravenna, andata in scena tra ieri e oggi. Nel dettaglio il numero complessivo degli iscritti all'evento è stato pari a 13.653: 1.454 sono stati i partecipanti alla corsa 'regina' da 42 chilometri, 2.514 gli atleti che hanno preso parte alla Ravenna Half Marathon da 21 chilometri e 8.203 quelli che si sono ritrovati all'ex Ippodromo Candiano per la Martini Good Morning Ravenna da 10 chilometri aperta dal sindaco Michele de Pascale.

A completare il quadro i 1.200 iscritti della EasyCoop Family Run e le 282 coppie cane-padrone della Dogs & Run, i due eventi andati in scena ieri.

Nella 'Hoka Maratona di Ravenna Città d'Arte'42K', la vittoria è stata conquistata, tra gli uomini, dal keniano Kimutai Nicodemus Kipkurui che ha fermato il cronometro a 2.11.55 mentre tra le donne la vittoria è andata alla keniana Sarah Jerop che ha tagliato il traguardo in 2.39.13.

Per la quarta volta la Maratona di Ravenna ha ospitato i campionati italiani assoluti, a vincere il titolo di campione italiano nella categoria maschile è stato Alessandro Giacobazzi mentre in campo femminile vincere il titolo di campionessa italiana è stata Giulia Sommi. (ANSA).