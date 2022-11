Incendio in magazzino nel Ferrarese, uomo lievemente ustionato

(ANSA) - BOLOGNA, 13 NOV - Un incendio si è sviluppato, nel pomeriggio, nella frazione ferrarese di San Bartolomeo in Bosco, in un magazzino di un'azienda specializzata in rivestimenti interni di macchine d'epoca. A quanto appreso le fiamme - domate dall'intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco estensi - potrebbero essersi levate da una catasta di materiale legnoso adiacente a una caldaia esterna ma le cause del rogo sono in corso di valutazione.

Sempre a quanto appreso nell'incendio che ha coinvolto l'area dove erano stoccate le stoffe per le tappezzerie dei veicoli, un uomo - presumibilmente il titolare dell'azienda - è rimasto lievemente ustionato ed è stato condotto insieme alla moglie - colta da uno stato di choc e problemi di respirazione - all'ospedale di Cona. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri. (ANSA).