Torna 'Amarcort Film Festival', a Rimini dal 22 al 27 novembre

(ANSA) - BOLOGNA, 12 NOV - Torna - giunto alla sua 15/a edizione e in programma a Rimini dal 22 al 27 prossimi - 'Amarcort Film Festival', kermesse internazionale aperta ai cortometraggi nata nel 2008 e dedicata a Federico Fellini. In particolare, nella città romagnola andrà in scena un concorso in 11 sezioni, con 200 film selezionati da 70 Paesi - su un totale di oltre 1.400 cortometraggi iscritti - affiancato da un calendario denso di eventi a partire dal 'Premio Burdlaz', nato quest'anno e riservato ai giovani registi alla loro opera prima che abbiano risentito dell'ispirazione data dall'opera di Federico Fellini. A ricevere questo riconoscimento - spiegano gli organizzatori della rassegna - sarà Marco Chiappetta con il suo film 'Santa Lucia'.

Tra i diversi appuntamenti in programma, ancora, il Premio 'Un Felliniano nel mondo' e la serata "Fellini Talk". Nel dettaglio il premio per gli artisti che nella loro carriera hanno avuto la possibilità e la fortuna di collaborare con Fellini sarà consegnato a Nicola Piovani, musicista che ha lavorato con il maestro riminese nelle pellicole 'Ginger e Fred', 'L'Intervista' e 'La voce della Luna'.

Nel corso della kermesse romagnola, inoltre il 26 novembre, ci sarà spazio per celebrare Charles M. Schulz, il padre dei 'Peanuts' nato esattamente cento anni fa, con l'appuntamento 'La Magia dei Peanuts', che si articolerà in vari momenti e con un saluto di Jeannie Schulz, vedova dell'artista e presidente del Charles M. Schulz Museum di Santa Rosa in California; Per tutta la durata del Festival al Museo della Città di Rimini saranno esposti le fotografie di Jean Claude Chincheré sulla Siria e i disegni finalisti dei bambini delle scuole elementari che hanno partecipato al contest di Amarcort "Il riCircolo dei Sogni" che quest'anno ha avuto come tema "Il mondo che vorrei". (ANSA).