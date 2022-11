Il duo Dego/Taverna per i Concerti di Musica Insieme

Sono due fra i più acclamati artisti italiani: la violinista Francesca Dego e il pianista Alessandro Taverna, lunedì 14 novembre alle 20.30, suoneranno all'Auditorium Manzoni di Bologna per la rassegna concertistica di Musica Insieme.

Per la prima volta nel cartellone della Fondazione bolognese, Alessandro Taverna è stato protagonista di una singolare esecuzione dell'Inno di Mameli in occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2022, svoltesi il 30 ottobre scorso all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. La violinista Francesca Dego, allieva di Salvatore Accardo e raffinata interprete che affascina le platee dei più prestigiosi teatri internazionali, torna sul palco del Manzoni dopo l'ultima emozionante esibizione nel maggio 2021, quando è stata l'incredibile solista, con l'Orchestra I Pomeriggi Musicali diretta da Alessandro Cadario, del primo appuntamento di Musica Insieme dopo la riapertura dei teatri. Il duo Dego e Taverna riscopriranno il repertorio fra Otto e Novecento, con un omaggio al bicentenario di César Franck, accompagnando il pubblico in un viaggio in note che si aprirà con la Fantasia per violino e pianoforte Op. 47 di Arnold Schoenberg, "una sonata condensata, in cui si sentono rimandi di valzer viennesi, momenti cantabili e altri di grande virtuosismo, ma nel linguaggio dodecafonico, che ci provoca una sensazione alienante, sconcertante a tratti, ma di grande potenza espressiva", ha dichiarato la violinista. Cuore del programma sarà la Sonata Op. 18 di Richard Strauss, composta tra il 1887 e il 1888 ed ultima delle composizioni giovanili del compositore tedesco. A completare il programma sarà la Sonata in la maggiore per violino e pianoforte composta da César Franck nel 1886 in occasione del matrimonio del violinista Eugène Ysaÿe: la sonata costituisce infatti il suo regalo di nozze per il virtuoso belga e fu eseguita per la prima volta proprio dai due amici. Nella musica cameristica francese viene considerata come la pagina meglio riuscita del suo genere. (ANSA).