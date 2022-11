'Consiglio d'arte', podcast sulle mostre dell'Emilia-Romagna

Un podcast accompagna il visitatore lungo tutta l'esposizione allestita nella sede dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna: un breve racconto per ogni opera, una curiosità sull'artista spiegata in modo semplice e diretto dagli esperti. E' 'Consiglio d'arte', il podcast sulle mostre dell'Emilia-Romagna, realizzato dal Servizio informazione dell'Assemblea legislativa e disponibile all'indirizzo web https://www.spreaker.com/show/consiglio-darte.

Un percorso audio utile per chi vuole sapere qualcosa di più delle opere esposte e dei suoi autori, per chi non le può vedere e anche per chi le visita e vuole essere guidato nel percorso.

La prima puntata è dedicata alla settima edizione della Biennale del mosaico contemporaneo, che da Ravenna approda nella sede del Consiglio regionale di viale Aldo Moro. Due le mostre: la prima è 'Omaggio a Odoacre di Georges Mathieu', un mosaico definito rivoluzionario, realizzato da un artista precursore della tecnica. La seconda - 'Con il mosaico. Contemporaneità a Ravenna e dintorni' - è una raccolta di opere di artisti contemporanei. A guidare nel percorso sono Sandro Malossini, uno dei curatori della mostra, e Roberto Pagnani dell'Archivio Ghigi-Pagnani, che ha fornito materiali e documentazione fotografica di Georges Mathieu. Le due guide illustrano ogni opera, da quella a forma umana, a quella che sembra un giocattolo, da quella più bizzarra a quella che ricorda un trofeo di caccia. La Biennale di mosaico contemporaneo è allestita nella sede dell'Assemblea fino al 22 novembre, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. (ANSA).