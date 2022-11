Nuovi led nel centro storico di Bologna, 'più bello e green'

(ANSA) - BOLOGNA, 11 NOV - Al via i lavori per una nuova illuminazione a led nel centro storico di Bologna, lungo i portici, le dieci porte, alcune piazze e oltre una quarantina di monumenti. L'obiettivo è duplice: valorizzare con la luce la bellezza della città e risparmiare energia, inquinando meno.

Entro il 2023, con un investimento di quattro milioni di euro, finanziato grazie al programma React-Eu, saranno sostituiti più di 3.500 corpi illuminanti e installati 680 nuovi punti luce. Per i portici, in particolare, è stato realizzato dallo Studio I-Dea di Imola, che ha progettato tutta la nuova illuminazione, un corpo illuminante inedito chiamato 'Bird', che con differenti effetti, darà luce sia alla strada sia al portico.

"Lo sguardo nuovo che daremo con la luce al centro storico non è casuale, ma è progettato per raccontare una delle più belle città d'arte d'Italia - sottolinea il sindaco Matteo Lepore - lo facciamo per i portici patrimonio dell'umanità Unesco e in generale per la qualità della vita di tutto il centro storico". Dal punto di vista energetico, "oltre a realizzare un risparmio del 77% che corrisponde a 387 tonnellate di CO2 in meno - spiega Simone Borsari, assessore ai Lavori pubblici - questo intervento di illuminazione led, quando sarà completato su tutta la città, produrrà un risparmio economico di 3 milioni di euro". Con la nuova progettazione, Piazza Santo Stefano godrà di un'atmosfera notturna più delicata e in Piazza San Domenico saranno valorizzati diversi dettagli. Anche le antiche porte, lungo i viali, cambieranno volto grazie a proiettori e fasci luminosi che daranno rilievo ai diversi elementi architettonici, tra ombre e profondità. (ANSA).