Mostra Norma Mascellani a Bologna, 'Segreti dal Novecento'

(ANSA) - BOLOGNA, 11 NOV - Bologna per le Arti presenta dal 3 dicembre al 5 febbraio a Palazzo d'Accursio 'Norma Mascellani (1909-2009). Segreti dal Novecento', a cura di Francesca Sinigaglia, una mostra che prende in esame la vita e la carriera della pittrice bolognese attraverso più di cento dipinti realizzati tra gli anni '30 e il 2009, provenienti dal Fondo Norma Mascellani e da numerose collezioni private. L'esposizione ha il pregio di riunire per la prima volta, insieme alle opere, una ricca documentazione archivistica e soprattutto un carteggio, recentemente scoperto, che contribuisce a fare luce sulle relazioni che l'artista coltivò con gli artisti del suo tempo, come Giorgio Morandi, Alfredo Protti, Giovanni Romagnoli, Alessandro Cervellati. Un notevole corpus di documenti di cui fanno parte anche incisioni, cataloghi inediti, fotografie.

Norma Mascellani ha attraversato il Novecento con grande vitalità, partecipando alle mostre più importanti del secolo.

Allieva di Giorgio Morandi, ha esposto a livello nazionale e oggi è ricordata, tra le donne artiste, come una delle più significative dell'area bolognese. Nella sua carriera ha avuto numerose evoluzioni stilistiche ed è stata capace di cogliere le maggiori influenze artistiche del suo tempo. Nel 1985 il Comune di Bologna le dedicò una grande mostra nel Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo, nel settembre 1995 partecipò alla XVI edizione della Biennale del Muro Dipinto di Dozza, dove a 86 anni realizzò un 'San Giorgio ad acrilico e olio su muro' nella loggia del Municipio. Negli ultimi anni l'artista lottò contro gli effetti di una dolorosa artrite alle mani, che tuttavia non fermò la sua spinta creativa. (ANSA).