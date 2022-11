Meloni 'anti-rave' di street artist TVBoy rimossa a Bologna

Il caschetto color oro e il volto sorridente di Raffaella Carrà e un Lucio Dalla con cappello in testa e un paio di ali bianche, in rispettoso omaggio a due bolognesi 'eccellenti'; ma anche l'immagine della Premier Giorgia Meloni con un cartello in mano che recita "the rave is not over!", in chiaro riferimento alla recente norma anti-rave.

Sono "sbucate" fuori nel corso della scorsa notte, in alcuni angoli di Bologna, e - secondo gli organizzatori della mostra - rimosse dopo poche ore dall'amministrazione comunale della città, tre nuove opere dello street artist TVBoy. I tre lavori sono stati realizzati dall'artista proprio dopo l'inaugurazione a Palazzo Albergati di Bologna della mostra "Jago, Banksy, TVBoy e altre storie controcorrente", organizzata da Arthemisia.

(ANSA).