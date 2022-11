Covid: in E-R 15mila casi in una settimana, ricoveri in calo

(ANSA) - BOLOGNA, 11 NOV - Sono oltre 15mila i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nell'ultima settimana, quando sono stati registrati anche 53 morti. I ricoveri sono in calo. Sono i dati del primo bollettino settimanale sui dati della pandemia diffuso dalla Regione.

Sulla base di quasi 80mila tamponi, sono stati infatti individuati 15.626 casi. I casi attivi, in calo, sono 28.613 (-2.703), il 96% dei quali in isolamento domiciliare. Nelle terapie intensive ci sono 29 pazienti (4 in meno della scorsa settimana), mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 1.124 (57 in meno).

Si tratta del primo bollettino settimanale, con dati aggiornati alle 10 di giovedì e messi in confronto con quelli dei sette giorni precedenti. La Regione Emilia-Romagna ha messo online un sito (regioneer.it/bollettino-covid) dove si possono vedere i dati aggiornati quotidianamente alle 15. (ANSA).