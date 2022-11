Tv: sport e memoria, su Lepida Tv torna 'Traguardi!'

(ANSA) - BOLOGNA, 10 NOV - Aviatori, schermidori, cavalieri e momenti importanti dello sport italiano. Quella che dal 1928 al 1943 fu una rivista chiave per la propaganda fascista, diventa un'eredità storiografica a disposizione di tutti, per continuare a riflettere sul valore della Memoria, anche attraverso lo sport. E parte proprio da qui, dalla digitalizzazione della rivista 'Lo sport fascista' voluta dall'Istituto storico Parri di Bologna, la quarta puntata di 'Traguardi! - Sport e territorio in Emilia-Romagna', in onda domani, venerdì 11 novembre, alle ore 13.30 su Lepida TV nel palinsesto live (www.lepida.tv) e su Smart Tv al canale 80 del digitale terrestre premendo il tasto blu del telecomando.

Si tratta di una iniziativa che si inserisce nell'ambito del centenario della Marcia su Roma e che, grazie alla raccolta di crowdfunding ideata e lanciata dall'Istituto, renderà consultabile, on line e gratuitamente, il materiale d'archivio.

A raccontare il progetto dagli studi di Traguardi! è la direttrice dell'Istituto storico Parri di Bologna, Elena Mignani.

Storia dello sport ma anche tecnologia al servizio dei campioni: a seguire, infatti, le telecamere di Traguardi! si spostano a Budrio (Bologna) per conoscere una realtà che da oltre cinquant'anni è leader mondiale nel campo delle protesi e al fianco di grandi nomi dello sport. Perché dietro i successi di campionesse paralimpiche del calibro di Ambra Sabatini e Martina Caironi c'è anche il lavoro di un team di artigiani competente e appassionato.

Dopo la prima messa in onda, la puntata di Traguardi! continua ad essere disponibile tra le 'Serie' della piattaforma on demand LepidaTV. (ANSA).