Tornano le ombre di Teatro Gioco Vita ne L'uccello di fuoco

(ANSA) - PIACENZA, 10 NOV - "L'uccello di fuoco", spettacolo storico di Teatro Gioco Vita, uno dei più importanti e di successo della compagnia di teatro d'ombre piacentina, torna in scena al Teatro Municipale di Piacenza il 12 novembre e il 15 al Teatro Alighieri di Ravenna alle 20,30, in una nuova versione con la musica eseguita dal vivo dall'Orchestra Arcangelo Corelli diretta da Jacopo Rivani.

Musica, ombre e danza dialogano sulla scena in uno spettacolo tratto da "L'oiseau de feu" di Igor Stravinskij con le figure di Enrico Baj e la regia e le scene di Fabrizio Montecchi. Presentato più volte da Teatro Gioco Vita in tutto il mondo, "L'uccello di fuoco" è interamente costruito sul racconto coreografico che Stravinskij ha composto nel 1909 per i Balletti Russi. Una fiaba raccontata attraverso la musica, che il compositore pone in diretto rapporto con la storia, seguendone gli episodi e, in funzione di essi, plasmando la forma sonora: così anche lo spettacolo, grazie a un sistema di segni scenici fortemente narrativi, fluisce come il racconto coreografico di una storia, e dove Teatro Gioco Vita fa esplodere il grande potenziale spettacolare del teatro d'ombre.

E nel farlo sceglie come interlocutore la danza, un linguaggio che dona corpo all'incorporeità dell'ombra e, per natura, capace di porsi come medium scenico tra le ombre e la musica. Sulla scena infatti sono i due attori-animatori e una danzatrice-animatrice a dare vita all'universo di figure tratte dall'opera di Enrico Baj e animano le ombre di grande impatto visivo di Teatro Gioco Vita. In scena ci saranno Deniz Azhar Azari, Gloria Dorliguzzo e Tiziano Ferrari, le sagome sono di Nicoletta Garioni tratte dai disegni di Enrico Baj, i movimenti coreografici di Gloria Dorliguzzo, i costumi di Giulia Bonaldi, Anusc Castiglioni e Corinne Lejeune. (ANSA).