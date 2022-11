Tiziano Ferro, data di Modena di Tzn 2023 si sposta a Bologna

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Lo show di Tiziano Ferro previsto l'11 luglio 2023 presso lo Stadio Braglia di Modena, viene spostato nello stesso giorno presso lo Stadio Dall'Ara di Bologna. I biglietti acquistati restano validi per la nuova location e le ricollocazioni dei posti numerati verranno comunicate entro un mese dallo show, sia tramite e-mail diretta per chi ha acquistato online, sia sui siti delle biglietterie di riferimento e sulla pagina www.livenation.it/tizianoferro, per chi ha acquistato nei punti vendita autorizzati.

Questo il nuovo calendario: 7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro Stadio G. Teghil, 11 giugno 2023 Torino Stadio Olimpico, 15, 17 e 18 giugno Milano Stadio San Siro, 21 giugno Firenze Stadio Franchi, 24 e 25 giugno Roma Stadio Olimpico, 28 giugno Napoli Stadio Diego Armando Maradona, 1 luglio Bari Stadio San Nicola, 4 luglio Messina Stadio San Filippo, 8 luglio Ancona Stadio Del Conero, 11 luglio Bologna, Stadio Dall'Ara, 14 luglio Padova Stadio Euganeo. (ANSA).