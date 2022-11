'Jobs', fotografi e urbanisti indagano forme e spazi lavoro

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 10 NOV - Un'indagine interdisciplinare condotta da un gruppo di urbanisti e fotografi nell'Emilia centrale è al centro della mostra 'Jobs. Forme e spazi del lavoro', in programma dal 19 novembre al 18 dicembre all'Ospitale di Rubiera (Reggio Emilia), promossa da Linea di Confine. Concentrando l'attenzione su quattro settori produttivi - manifattura, agroalimentare, logistica e terziario avanzato - per diversi mesi quattro fotografi e quattro ricercatori, con la cura di Antonello Frongia (storico della fotografia), Stefano Munarin e Federico Zanfi (urbanisti), hanno intrecciato i propri cammini e i propri sguardi, raccolto indizi visivi e informazioni statistiche, ascoltato storie e tracciato nuove mappe, nel tentativo di ricomporre un'immagine solida e attuale del lavoro e capire come cambia il territorio nell'epoca di una new economy sempre più sfuggente e apparentemente immateriale.

Saranno in mostra le indagini fotografiche condotte da Allegra Martin sull'Interporto di Bologna, da Nicolò Panzeri sull'industria della Packaging Valley, da Andrea Simi sui luoghi della formazione professionale nell'area dell'industria ceramica e Andrea Pertoldeo sul parco Innovazione di Reggio Emilia.

L'inagurazione della mostra sarà preceduta da una serie di tavoli tematici dedicati alla verifica del lavoro di ricerca svolto dal progetto: i tavoli tematici proposti alla discussione pubblica (Formazione, Automazione e Spazi) saranno condotti da fotografi, ricercatori e curatori con i soggetti coinvolti nelle indagini (aziende, enti della formazione, poli tecnologici).

(ANSA).