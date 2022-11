Anziano fu trovato morto in casa, due arresti a Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 10 NOV - Un uomo e una donna sono finiti in manette ieri sera nel Modenese in relazione al decesso del pensionato 74enne Rocco De Salvatore, trovato morto a letto lo scorso luglio, nella sua casa di Massa Finalese. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, entrambi sarebbero indagati con l'ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale.

Si tratterebbe del 46enne Angelo Barbato e della 49enne, originaria del Marocco, Samia El Harim, che pare abbia convissuto in passato con l'anziano. Per Barbato sono scattati i domiciliari, al contrario la donna, rintracciata nel Ferrarese, è stata portata in carcere dai carabinieri che stanno conducendo le indagini coordinati dalla procura di Modena.

In un primo momento le cause del decesso del 74enne sembravano poter essere ricondotte ad un malore, ma il quadro emerso dall'autopsia avrebbe invece indotto gli inquirenti a ritenere potenzialmente sussistenti delle responsabilità della coppia, legate, non è escluso, alla somministrazione di farmaci all'anziano. I due dopo il ritrovamento del cadavere, ad opera del figlio della vittima, erano già stati sentiti come persone informate sui fatti. (ANSA).