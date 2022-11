Studentessa molestata a Bologna, denunciato un 42enne

Una studentessa di 20 anni, domenica notte in zona universitaria a Bologna, è stata molestata da un uomo, un 42enne di origine marocchina, denunciato dai carabinieri per violenza sessuale. Mentre la ragazza bolognese stava trascorrendo la serata con amici in Piazza Verdi, è stata avvicinata dall'uomo. Subito sono stati allertati i carabinieri che, raggiunta la giovane, hanno ascoltato il suo racconto e fermato il 42enne. Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di un paio di involucri di cocaina che sono stati sequestrati.

L'episodio segue di alcuni giorni un altro episodio di violenza, accaduto sempre in zona universitaria, domenica 16 ottobre in Piazza Scaravilli: durante una serata insieme, due amiche sono state aggredite e molestate da un 21enne di origine nigeriana denunciato, sempre dai carabinieri, per violenza sessuale e lesioni personali. Domenica sera, in zona Santo Stefano, una professionista 30enne, mentre stava rientrando a casa è stata sorpresa da un uomo che l'ha aggredita e molestata: sul caso indagano i militari della compagnia Bologna centro.

(ANSA).