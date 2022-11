Polizia: Giannini inaugura la nuova Questura a Rimini

E' stata inaugurata questa mattina, alla presenza del prefetto Lamberto Giannini, Capo della Polizia, la nuova sede della Questura di Rimini in piazzale Bornaccini. Un edificio di sette piani e di oltre cinquemila metri quadrati ospita gli sportelli aperti al pubblico, la sala operativa, i laboratori della polizia scientifica e tutte le divisioni interne di Volanti e Squadra Mobile, concentrando in un'unica sede tutte le articolazioni della Questura della provincia di Rimini.

"Poter avere sedi importanti significa agevolare anche la produttività", ha detto il capo della polizia Giannini, ricordando come il servizio pubblico della polizia di Stato sia punto di riferimento per i cittadini. "Soprattutto per le categorie fragili, per i giovani e gli anziani che nelle divise devono trovare un punto di riferimento. Il nostro compito è quello di tutelare le istituzioni democratiche e la libertà dei cittadini".

Per quanto riguarda il progetto, caldeggiato dal Comune di Rimini e ribadito oggi dal sindaco, Jamil Sadegholvaad, di una cittadella della sicurezza presso la caserma militare 'Giulio Cesare', Giannini si è detto possibilista "ma - ha sottolineato - come tutti i progetti importanti ha bisogno di tempistiche adeguate e per questo c'era bisogno intanto di avere un punto di partenza importante", come la sede di piazzale Bornaccini appunto. (ANSA).