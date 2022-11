'Mente locale', cinema documentario e visioni sul territorio

(ANSA) - BOLOGNA, 09 NOV - Cinema documentario e racconto del territorio: torna il festival 'Mente Locale- Visioni sul territorio' con la nona edizione dal 15 al 20 novembre tra Bologna, Valsamoggia, Savignano sul Panaro, Loiano e Vignola. In programma incontri, proiezioni dei 19 film del concorso internazionale e momenti conviviali, come ogni anno a ingresso gratuito. Primo appuntamento martedì 15 novembre alle 16.30 al DamsLab di Bologna per parlare di archivi per il racconto del territorio con Paolo Fresu, che con i registi Gianfranco Cabiddu, Michele Mellara e Alessandro Rossi racconterà il lavoro in corso e la collaborazione con HomeMovies per il documentario Berchidda in Jazz, dedicato a un festival unico, che in 35 anni ha reso il piccolo paese sardo un territorio dell'anima.

'Mente Locale-Visioni sul territorio' è un Festival nato e cresciuto sul territorio tra Bologna e Modena e dedicato alla scoperta dei molti modi di raccontare un territorio attraverso il cinema documentario, affiancando a una selezione internazionale di film in concorso una forte attenzione ai luoghi e alle relazioni. I titoli in concorso offrono molti sguardi differenti, diversi stili di racconto e luoghi: da un Iran in cui una giovane donna cerca faticosamente la propria strada, dividendosi tra la città e una campagna remota in cui la tradizione ha il dolce suono della musica, fino alla Toscana dei pastori emigrati dalla Sardegna; dalla montagna di Mario Rigoni Stern alla Cina del triangolo d'oro, dai boschi di castagno da preservare alla Romagna del liscio, dall'agricoltura in Congo alle storie di chi resta in un Abruzzo interno che si spopola, fino a un road movie in autobus dalla Germania al Mali e molto altro ancora, in una selezione che dà conto di come sempre di più il linguaggio del documentario abbia allargato i propri confini.

Tutti i film in concorso sono visibili anche in streaming sulla piattaforma docacasa.it, il giorno dopo la proiezione in sala a partire dalle 10. Info su www.festivalmentelocale.it.

