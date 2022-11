Lavoro: portinaio in Regione E-R denuncia 'salario da fame'

(ANSA) - BOLOGNA, 09 NOV - Un presidio del Sindacato generale di base (Sgb) di fronte alla sede della Regione Emilia-Romagna a Bologna per denunciare "buste paghe da fame" e salari troppo bassi per lavoratori e lavoratrici di diversi settori, tra cui anche i servizi di portineria della stessa Regione, dove un 51enne, in subappalto e in servizio full-time da 18 anni, lamenta uno stipendio mensile di meno di mille euro al mese, tredicesima compresa.

L'ultima busta paga - "la più alta degli ultimi mesi" dice - riporta un netto da 1.048 euro. E denuncia: "Mi hanno detto: 'se non ti va bene quella è la porta'". Il dito del sindacato è puntato contro contratti nazionali definiti "regolari per la legge", perché sottoscritti dai sindacati confederali, ma che di fatto, secondo Sgb, "contribuiscono al fenomeno del lavoro povero, con paghe ben al di sotto di 8 euro lordi l'ora". Si parla di lavori spesso in appalto e subappalto tanto nel pubblico quanto nel privato in cui "vengono applicati contratti sottoscritti da Cgil Cisl e Uil, quindi regolari, in sostituzione di contratti nazionali più dignitosi sottoscritti dalle medesime associazioni sindacali", spiega la sindacalista Sgb Valentina Delessu.

"Si crea così una sorta di dumping contrattuale tra contratti sottoscritti dalle medesime organizzazioni". Nel mirino contratti come il Safi, "che prevede anche la formula dell'intermittenza, che è quella utilizzata in Fiera per gli addetti alla sicurezza, dove alcuni lavoratori percepiscono 5 euro lordi e 4 netti all'ora".

"Al nuovo governo e a tutti gli enti pubblici chiediamo innanzitutto di istituire un salario minimo universale di 12 euro lordi l'ora - dice il coordinatore nazionale di Sgb Massimo Betti - ma anche di non accettare più appalti e subappalti con salari che stanno sotto a questa cifra anche se sono regolari, perché il problema è che il lavoro povero in Italia è regolare".

Appuntamento al 2 e al 3 dicembre per scioperi e manifestazioni nazionali a Bologna, Roma e altre città d'Italia. (ANSA).