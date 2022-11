Hackett in concerto a Bologna per 50/o anniversario di Foxtrot

(ANSA) - BOLOGNA, 09 NOV - Il chitarrista Steve Hackett sarà in concerto il 14 novembre a Bologna al Teatro Celebrazioni, alle 21, per presentare l'album dei Genesis 'Foxtrot' del quale ricorre il 50/o anniversario. Hackett fece parte della band (che schierava il cantante Peter Gabriel) dal 1971 al '77 realizzando otto dischi, per poi dedicarsi alla carriera solistica. Il virtuoso chitarrista, ora 72enne, collaborando alle composizioni contribuì al successo planeario della band inglese, considerata apripista del rock progressive e che ottenne un seguito straordinario in Italia prima ancora che in patria.

Hackett si unì ai Genesis nel 1971 e fece il suo debutto in 'Nursery cryme', disco d'oro in molti paesi, poi incise 'Foxtrot' e dopo molti tour, incoraggiati dai riscontri del pubblico, i Genesis sperimentarono composizioni sempre più lunghe e articolate, vere e proprie suite, sviluppando quella teatralità che in concerto trovò in Gabriel il leader della band. Ora Hackett presenta in tour 'Foxtrot at fifty', già proposto con successo in Gran Bretagna.

"Credo che Foxtrot sia stato allora una magnifica conquista per i Genesis - ha detto il chitarrista - e penso che nell'album non ci sia nemmeno un brano debole, perché formano tutti un album omogeneo e di grande impatto sonoro". Sul palco Hackett sarà accompagnato da musicisti esperti che vantano collaborazioni con nomi di primo piano: Roger King tastiere, Craig Blundell batteria, Rob Townsend sax e flauto, Jonas Reingold basso, e la voce solista di Nad Sylvan. Biglietti da 51 a 80 euro. (ANSA).