San Marino celebra il 12 novembre cinquant'anni di monete

Nel 1972 San Marino ricominciò a emettere proprie monete dopo un'interruzione che durava dal 1938: nacque così la monetazione moderna della Repubblica che, in cinquant'anni di storia, ha fatto conoscere luoghi, personaggi, simboli e valori fondanti della comunità nazionale nel mondo. Artisti come Manzù, Greco, Veroi, Cretara hanno prestato la loro creatività alle monete sammarinesi - lire, scudi ed euro, per la normale circolazione o destinati ai collezionisti - trasformando la numismatica di San Marino in un fenomeno commerciale e di comunicazione e consegnando alla Repubblica un patrimonio di simboli identitari che dal 2021 trova spazio e valorizzazione nel Mfm-Museo del Francobollo e della Moneta. Per celebrare il "Giubileo" della monetazione moderna di San Marino gli Istituti Culturali, in collaborazione con l'Associazione Numismatica Sammarinese e i patrocini delle Segreterie di Stato Cultura, Finanze e Turismo, organizzano per sabato 12 novembre al Centro Congressi Kursaal una giornata evento: '50 anni di monete a San Marino'.

La giornata vedrà iniziative culturali (mostre numismatiche e medaglistiche, presentazione di libri) e una fiera collezionistica commerciale con decine di operatori numismatici professionali da San Marino e dall'Italia. Poste San Marino Spa, per l'occasione, tramite la Divisione Filatelica Numismatica emetterà un francobollo commemorativo con annullo speciale. Nel pomeriggio in Sala Titano si terrà un convegno di studi, aperto al pubblico, dedicato alla storia e alla moneta della Repubblica con la partecipazione di storici e studiosi di numismatica. Nel corso della giornata sarà possibile anche assistere a dimostrazioni di battitura manuale di moneta, a cura dell'Associazione Arti e Mestieri di Montegiardino, e il Museo del Francobollo e della Moneta sarà aperto con ingresso gratuito. (ANSA).