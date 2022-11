Muore schiacciato dalla sua auto in garage nel Reggiano

Un uomo di 59 anni è morto schiacciato dalla sua auto mentre stava facendo alcuni lavori meccanici nel garage di casa. È successo intorno alle 15 di oggi a Campegine, in provincia di Reggio Emilia. La vittima, un reggiano, aveva sollevato con un cric la parte anteriore della sua Citroen C5 quando all'improvviso il veicolo ha ceduto. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118 con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso da Parma assieme ai vigili del fuoco che hanno sollevato la vettura per consentire i soccorsi. Ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano e ai medici non è rimasto altro che constatare il decesso.

Sull'accaduto indagano i carabinieri di Castelnovo Sotto.

(ANSA).