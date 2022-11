Fiori bianchi dai colleghi per morte di Nicoletta Palladini

(ANSA) - PIACENZA, 08 NOV - Fiori bianchi appesi ai cancelli della vetreria di Borgonovo e una fotografia di Nicoletta Palladini. Così i colleghi hanno ricordato oggi pomeriggio la vittima 50enne del tragico infortunio avvenuto ieri notte nello stabilimento in provincia di Piacenza, dove la donna, moglie di un artigiano e madre di due figli, ha perso la vita schiacciata tra un nastro trasportatore e un macchinario per i bancali. I sindacati hanno aperto lo stato di agitazione e per tutta la giornata di oggi il personale si è astenuto dal lavoro. "Si dice che quando salvi un essere umano si salva il mondo: oggi siamo qui perché quando muore una donna di 50 anni, al lavoro di notte, muore un po' tutto il mondo del lavoro. Mai più morti bianche, rinnoviamo la nostra vicinanza ai colleghi di Nicoletta e alla sua famiglia", hanno detto i sindacalisti presenti al presidio organizzato da Cgil, Cisl e Uil. (ANSA).