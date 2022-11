Auto fuori strada e contro albero, morta donna nel Modenese

(ANSA) - MODENA, 08 NOV - Incidente stradale mortale, poco prima delle sei di questa mattina, a Finale Emilia, nel Modenese. Vittima una donna di 50 anni. L'auto sulla quale viaggiava la donna, a Scortichino, in via Canalazzo, è uscita di strada finendo contro un albero. La donna è deceduta sul colpo.

Sul posto sono immediatamente interventi i vigili del fuoco, che hanno tentato di estrarre la vittima dall'abitacolo, ed il 118, oltre ai carabinieri. Per la 50enne non c'era più niente da fare.