Musica: The Lumineers apriranno Ferrara Summer Festival 2023

(ANSA) - FERRARA, 07 NOV - Il gruppo folk rock statunitense The Lumineers sarà protagonista della prima data del prossimo Ferrara Summer Festival, il 24 giugno 2023 in piazza Trento Trieste. "Sarà un'estate assolutamente speciale - anticipa il sindaco Alan Fabbri - Il festival si è imposto, già nei primi tre anni, tra gli appuntamenti principali dell'estate, a livello nazionale e non solo. I dati ne hanno dimostrato la capacità di attrarre in città pubblico da tutta Italia e dall'estero". Il gruppo, che con 'Ho Hey' ha superato i 4 milioni di copie scaricate, conquistando il quadruplo disco di platino, approderà nella città estense nell'ambito del tour internazionale 'Brightside Worldtour'.

Il 2023 si appresta ad essere un anno particolarmente ricco di appuntamenti: si partirà con Bruce Springsteen al parco Urbano il 18 maggio, con la produzione della Barley Arts di Claudio Trotta, per procedere con il calendario estivo del Ferrara Summer Festival, dell'Associazione Musicale Butterfly, e gli altri eventi stagionali. L'edizione 2022 ha visto oltre 90mila spettatori complessivi (il 65% da fuori regione), mille camere di albergo prenotate per artisti, staff, maestranze, oltre tremila persone coinvolte nel dietro le quinte, per circa 300 aziende in campo, decine di ore di musica live e un indotto per la città calcolabile in diversi milioni di euro. (ANSA).