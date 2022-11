Auto in un fossato, morto un giovane nel Ravennate

(ANSA) - RAVENNA, 06 NOV - Un giovane 25enne di Lugo, nel Ravennate, è morto in un incidente stradale accaduto nella notte in via Tomba alle porte della città romagnola. Secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri della locale Compagnia, poco dopo le 3 il giovane, per cause ancora al vaglio, ha perso il controllo della Peugeot 107 che stava guidando finendo fuori strada all'altezza del civico 24.

A quel punto la vettura ha concluso la sua corsa nel fossato laterale mentre il ragazzo è stato sbalzato dall'abitacolo morendo sul colpo.

Nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli operatori del 118: ma per il giovane ormai non c'era più nulla da fare. (ANSA).