Ristrutturato e rinnovato nuovo asilo nido nel Reggiano

(ANSA) - BOLOGNA, 05 NOV - Ristrutturato e rinnovato negli ambienti, efficiente dal punto di vista energetico e adeguato alle più moderne norme antisismiche. È il nuovo Nido d'infanzia Girasole di Arceto, frazione di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, inaugurato dopo i lavori dal sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti e dell'assessore regionale al Welfare Igor Taruffi.

Il plesso, che si estende per 900 metri quadrati, ospita circa 70 bambine e bambini divisi in tre sezioni a tempo pieno e una part time. I lavori hanno interessato innanzitutto la sicurezza con l'adeguamento sismico dell'edificio che ha riguardato fondazioni, muri e solai. Rinnovati anche gli ambienti interni con nuovi arredi, serramenti e finiture interne. Anche l'impiantistica è stata messa a norma, mentre grande attenzione è stata dedicata all'efficientamento energetico dello stabile con la sostituzione del manto di copertura e degli infissi.

"I nidi d'infanzia sono un punto di forza del sistema educativo dell'Emilia-Romagna - ha detto Taruffi - siamo impegnati ad ampliare l'offerta e a garantire percorsi sempre più qualificati e accessibili al maggior numero di famiglie possibile. Investire sulla sicurezza e la modernità delle strutture, come si è fatto qui, è una priorità insieme all'abbattimento delle liste d'attesa e delle rette. I servizi educativi per la prima infanzia sono fondamentali per contrastare le diseguaglianze" (ANSA).