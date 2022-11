Maltempo: E-R, al via campagna comunicazione della Regione

(ANSA) - BOLOGNA, 05 NOV - Temporali, fiumi in piena, mareggiate, frane, vento forte: per non avere sorprese e sapere subito cosa fare in caso di eventi meteo estremi basta tenere alta l'attenzione. Allungare il collo come fanno le giraffe per conoscere in modo tempestivo i rischi collegati ai fenomeni metereologici. È questo, in sintesi, il cuore della campagna di comunicazione promossa dalla Regione Emilia-Romagna - Protezione civile, Agenzia di informazione e comunicazione e Arpae -, che da lunedì 7 novembre comparirà sulle tv locali, il web, i social e i principali quotidiani regionali.

Protagoniste due giraffe che con il messaggio "Teniamo alta l'attenzione" invitano, inquadrando il qrcode col proprio smartphone, a collegarsi al portale AllertaMeteoER, il canale più affidabile per sapere ogni giorno con tempestività se in Emilia-Romagna è in corso un'allerta e il suo grado di gravità: verde, gialla, arancione o rossa. "L'allertamento è uno dei pilastri del sistema di protezione civile, fondamentale per diffondere ai vari portatori di interesse e ai cittadini le comunicazioni sugli eventi previsti o in corso - ha spiegato la vicepresidente della Regione e assessora alla Protezione civile, Irene Priolo -. Anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso, che ci pongono sempre più spesso di fronte ad eventi meteorologici estremi, è necessario affinare il sistema ampliando la conoscenza degli strumenti esistenti tra cui il portale AllertaMeteoER". La campagna, realizzata da Cervelli In Azione, comprende affissioni, annunci sulle principali testate cartacee e digitali emiliano-romagnole, la promozione sui social, video su youtube e uno spot televisivo, programmato sulle emittenti locali nelle prossime due settimane. Declinato su tutti gli strumenti, il claim è un invito alla consapevolezza dei rischi derivanti dal maltempo. (ANSA).