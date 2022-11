Gp Valencia: Martin in pole, ottavo tempo per Bagnaia

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Jorge Martin (Ducati Pramac) partirà in pole position nel Gp della Comunità Valenciana, ultima e decisiva prova del Mondiale MotoGp. Lo spagnolo, con il tempo di 1'29''621, ha preceduto Marc Marquez, con la Honda e Jack Miller con la Ducati ufficiale, che saranno con lui in prima fila.

Quarto posto per Fabio Quartararo, mentre Francesco Bagnaia ha chiuso con l'ottavo tempo. Il francese della Yamaha dividerà la seconda fila con Alex Rins (Suzuki) e Maverick Vinales (Aprilia). In terza fila con l'italiano della Ducati, leader della classifica ci saranno Brad Binder, settimo con la Ktm, e Johann Zarco (Ducati Pramac). Decimo tempo e quarta fila per Aleix Espargaro, con l'Aprilia. Partirà dalla 13/a piazza Enea Bastianini, che con la Ducati del team Gresini non era riuscito a entrare nella Q2, escluso per una caduta dalle due posizioni che garantivano il pass, conquistate da Vinales e Rins. (ANSA).