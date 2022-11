La Divina Commedia in orbita con la missione SpaceX-26

(ANSA) - BOLOGNA, 04 NOV - La Divina Commedia e Dante consegnati alla storia non più del solo pianeta Terra, ma dell'intero Universo: l'inedito progetto, "DanteSat", è stato annunciato, in occasione del 700/o anniversario della morte del sommo poeta, da alcune fra le maggiori professionalità italiane della cultura e della ricerca, Società Dante Alighieri, Scripta Maneant Editore, Human Space Services e Nanoracks Europe.

Il "DanteSat", in partenza con la missione SpaceX-26 del prossimo 18 novembre, custodirà per sempre la copia in supporto aureo dell'intera Commedia, con incisi i nomi dei sostenitori che hanno supportato la storica iniziativa. Si tratta di un'edizione di pregio dell'opera pubblicata dalla casa editrice bolognese Scripta Maneant, nota per le campagne fotografiche e le relative edizioni che hanno permesso la salvaguardia di inestimabili tesori del patrimonio culturale italiano, come la Cappella Sistina in Vaticano. Il volume ha un particolare valore contenutistico e simbolico in quanto è l'ultima Divina Commedia commentata dal professore Emilio Pasquini (filologo e accademico scomparso due anni fa) che, assieme a Giuseppe Ledda e Giancarlo Benevolo, illumina di nuove intuizioni interpretative il percorso infinito del Sommo Poeta. Luce che i disegni di Federico Zuccari riverberano ed amplificano aggiungendo Arte ad Arte.

"Sapevamo che ci sarebbero state molte edizioni della Divina Commedia in uscita per il 700/o anniversario di Dante e volevamo realizzare qualcosa di totalmente diverso e unico, - ha detto Giorgio Armaroli, di Scripta Maneant -. Abbiamo tratto ispirazione per il DanteSat dal Canto 22 del Paradiso, quando Dante è tra la vastità delle sfere del cielo e dei pianeti, guarda la Terra ed è colto alla sprovvista dalla sua piccolezza". Il DanteSat, una volta in orbita, sarà sempre rilevabile dalla Terra grazie alle particolari superfici della vela Artica, che ne permette la rilevazione tramite telescopi e manovre in orbita senza l'utilizzo di propulsione. (ANSA).