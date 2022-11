'emERgenze contempoRaNee', 47 opere per Museo Città Rimini

Approdano dal 5 novembre a Rimini, nell'Ala Nuova del Museo della Città, 45 opere d'arte contemporanea di 36 artisti, premiati nel 2021 nell'ambito del bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere il settore delle arti visive colpito in epoca pandemica. Le opere, entrate a far parte del patrimonio della Regione nella forma di "premi acquisto", sono state selezionate da una giuria composta da esperti del settore (Gloria Bartoli, Walter Guadagnini e Marco Pierini) con l'intento di individuare "la varietà delle ricerche che si stanno sviluppando sul territorio emiliano-romagnolo, specchio fedele della varietà che caratterizza il panorama artistico contemporaneo". L'Ala Nuova ospiterà inoltre due donazioni del mecenate bolognese Francesco Amante, imprenditore appassionato d'arte, che ha concesso alla Regione 'Collection of Paths' (1995) di Emil Lukas e al Comune di Rimini 'Terza camera (Lettiga)' (2007) di Flavio Favelli. Il titolo della nuova sezione del Museo - 'emERgenze contempoRaNee' - da un lato geolocalizza (attraverso l'evidenza delle sigle ER e RN), dall'altro contestualizza, ricordando la natura stessa del bando regionale, nato per offrire una risposta concreta alla difficile contrazione o addirittura sospensione delle attività culturali dovuta al Covid-19 durante il 2020. Gli artisti selezionati sono Riccardo Baruzzi, Stefano Bazzano, Ruth Beraha, Paolo Bufalini, Silvia Camporesi, Cristian Chironi, Adelaide Cioni, Rudy Cremonini, Giulia Dall'Olio, Giulia Dari, Marco Di Giovanni, Irene Fenara, Niccolò Morgan Gandolfi, Garaffoni Ambroni Rossi (Giacomo Garaffoni, Michele Ambroni, Sofia Rossi), Silvia Infranco, Claudia Losi, Rachele Maistrello, Luca Massaro, Elena Mazzi, Nicola Melinelli, Gabriele Micalizzi, Luca Monterastelli, Alessandro Neretti, Francis Offman, Mattia Pajè, Nazzarena Poli Maramotti, PetriPaselli (Matteo Tommaso Petri e Luciano Paselli), Giulia Poppi, Andrea Salvatori, Luca Santese, Marcello Spada, Davide Trabucco, Davide Tranchina, Jacopo Valentini, Emilio Vavarella, ZimmerFrei collettivo (Anna de Manincor, Massimo Carozzi, Anna Rispoli). (ANSA).