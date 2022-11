Covid: quasi 2.900 casi e 9 morti morti in Emilia-Romagna

Sono 2.881 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in Emilia-Romagna con 9.623 tamponi. Nel bollettino quotidiano della Regione si registra un calo dei ricoveri nelle terapie intensive, dove ci sono 30 pazienti (-3) e un lieve incremento negli altri reparti Covid (1.197, +16). I casi attivi sono 31.648 (+332), il 96,1% in isolamento a casa. I guariti sono 2.540 in più rispetto a ieri, nove i morti, dai 69 ai 91 anni. La Regione informa che con quello di oggi si conclude l'invio quotidiano del bollettino Covid. Come previsto dal ministero della Salute, d'ora in poi l'aggiornamento sarà trasmesso una sola volta alla settimana, il venerdì, con i dati settimanali. La prossima uscita è dunque prevista per venerdì 11 novembre. (ANSA).