Carabinieri: sindacato Nsc Emilia-R. elegge rappresentanti

(ANSA) - BOLOGNA, 04 NOV - Il Nuovo sindacato carabinieri dell'Emilia-Romagna si appresta a eleggere i suoi rappresentanti. Ieri sera a Ravenna si sono ritrovati tutti i segretari provinciali, nella sala riunioni del Circolo Endas Mameli: per Ravenna, Vittorio La Porta e Giovanni Maiorana; per Piacenza, Luca Poggi; per Reggio Emilia, Luigi Casaretta; per Parma, Federico Ranzato; per Bologna, Luigi Salanitro; per Ferrara, Carlo Mangiacapre; per Forlì, Giorgio Serri; per Modena, Rossano Zandonà; per Rimini, Marco D'Alessandro.

La segreteria regionale con il segretario generale Giovanni Morgese e i dirigenti Andrea Di Virgilio, Gabriella Madormo, Domenico Saputo, Loredana Paolone, Salvatore Pacia, Davide Cutrino, Erika Greco, Gianluca Floridi, hanno affrontato le modalità esecutive delle elezioni e raccolto le liste dei candidati formalmente presentatisi per la corsa alle segreterie provinciali. Le elezioni si terranno il 18 novembre per Forlì - Ravenna - Rimini e Ferrara; il 25 novembre per Piacenza, Modena, Reggio Emilia, Parma e Modena.

"La legge 28 aprile 2022 n.46 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo) - spiega Nsc - prende consistenza con le elezioni democratiche dei sindacalisti dell'Arma. Il nuovo corso è partito". (ANSA).