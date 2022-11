Al via il Ferrara Food Festival, pane protagonista

(ANSA) - BOLOGNA, 04 NOV - Ferrara celebra i suoi pani e panificatori con il 'Ferrara Food Festival' che da oggi fino a domenica 6 novembre ospiterà 80 stand e 70 eventi dedicati per la prima edizione senza restrizioni pandemiche.

Tra gli ospiti attesi anche lo chef Carlo Cracco, il 5 novembre alle 16 in piazza del Municipio. Un'occasione, oggi, anche per presentare, dopo il taglio del nastro da parte del sindaco Alan Fabbri, l'attribuzione del marchio De.c.o.

(Denominazione Comunale di Origine) per il pane ferrarese che diventa così il terzo prodotto locale che può fregiarsi dell'ambita certificazione, insieme al 'brazadlin', tipico biscotto della tradizione e al 'Mandurlin dal Pont', caratteristico di Pontelagoscuro.

"Questo è un settore che è arte e che oggi sta risentendo particolarmente degli effetti della crisi energetica", ha detto in sindaco Alan Fabbri. Il nostro lavoro attorno al marchio De.c.o. - ha proseguito - nasce per dare un impulso in più nel riconoscere un bene primario del nostro territorio: il pane di Ferrara è un valore aggiunto per il patrimonio gastronomico non solo locale ma nazionale".

"E a proposito di promozione - ha concluso - il mio obiettivo sarà consegnare una 'coppietta' (tipico pane ferrarese, n.d.r.) a Bruce Springsteen in occasione del concerto del 18 maggio 2023 al parco Urbano". (ANSA).