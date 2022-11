Torna Forlì Open Music, una finestra sui nuovi linguaggi

(ANSA) - BOLOGNA, 03 NOV - La diversità dei linguaggi musicali è al centro della sesta edizione di Forlì Open Music, il 5 e 6 novembre negli spazi di Area Sismica, all'insegna di 'Note al presente' con tre unici concerti con Kaja Draksler, Chris Pitsiokos e A Trio, gli omaggi ai compositori James Erber e Giancarlo Cardini, e tanti artisti tra cui i Sidera Sax Quartet, Kaze, Sergio Sorrentino e Ljuba Bergamelli.

L'appuntamento di apertura, il 5 novembre alle 18.30, avrà come protagonista Ljuba Bergamelli, soprano e performer che da anni si dedica al repertorio contemporaneo, al teatro musicale e al teatro-danza. A seguire, alle 19.15, i Sidera Saxophone quartet (Gianpaolo Antongirolami sax soprano, Michele Selva sax alto, Michele Bianchini sax tenore e Daniele Berdini sax baritono) che eseguiranno 'Quadrangoli d'autunno' un'opera a loro dedicata e scritta da Salvatore Sciarrino. Poi alle 20 sul palco la pianista e compositrice slovena Kaja Draksler, che unisce alla composizione scritta l'improvvisazione libera. Alle 21 previsto Chris Pitsiokos, trentaduenne sassofonista compositore e improvvisatore di Brooklyn. Finale con A Trio, il primo gruppo libanese di improvvisazione libera.

Il 6 novembre apertura alle 17 con Sergio Sorrentino, chitarrista classico ed elettrico, che si dedica alla diffusione del repertorio contemporaneo per chitarra, che vanta collaborazioni con artisti di primo piano come Gavin Bryars. A seguire il primo dei due omaggi in cartellone, James Erber Hommage, con Antonella Bini al flauto e Michele Selva e Giampaolo Antongirolami al sax. Appartenente alla cosiddetta scuola della "New Complexity", il lavoro di Erber riflette una vasta gamma di interessi, tra cui la musica rinascimentale e barocca, la musica del Sud-Est asiatico, il jazz, il blues, la filosofia medievale e rinascimentale. A seguire Emanuele Torquati al pianoforte con un omaggio a Giancarlo Cardini (1940-2022), pianista, compositore, animatore e organizzatore musicale toscano, figura di primo piano nella musica colta contemporanea italiana, scomparso lo scorso luglio. Concerto finale, alle 19, con i Kaze, quartetto franco-giapponese formatosi nel 2010, caratterizzato da un profondo interesse per la sperimentazione sonora. (ANSA).