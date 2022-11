Due nuovi spettacoli di drammaturgia fisica per "Carne"

La rassegna di danza dedicata alla drammaturgia fisica "Carne", curata da Michela Lucenti per Emilia Romagna Teatro, prosegue all'Arena del Sole di Bologna con due nuovi appuntamenti: il 4 e 5 novembre la danzatrice e autrice Francesca Zaccaria porta in scena "Carnet erotico. Una raccolta di studi a partire dalla più piccola forma possibile posata su una superficie vergine", mentre il 6 novembre si potrà assistere a "Cosmogony", live digital performance diretta da Gilles Jobin.

In "Carnet erotico" a dare forma alla performance, la seconda raccolta di studi tratta dalla più ampia indagine attorno al tema dell'erotismo, è una danza controllata, misurata e ricca di suggestioni visive che coniuga sul palco movimento, pittura, arti marziali e yoga. In una coreografia composta da immagini, l'erotismo è predisposto in scena per essere osservato ed esperito: il corpo diviene materia da modellare, una superficie vergine che accoglie immagini e forme, alimentando così l'ambiguo gioco tra il guardare e l'essere guardati. Un percorso polimorfico che restituisce al pubblico nuove e suggestive prospettive su un tema tanto sconfinato quanto multiforme. Nei giorni di spettacolo, il foyer dell'Area del Sole accoglierà la mostra "oltre questa notte di confidenza" di Francesca Zaccaria, una selezione di oli su tavola di piccolo formato, disegni su carta e autoscatti.

"Cosmogony" è, invece, una coreografia per tre danzatori, realizzata dal vivo nello studio della Gilles Jobin Company a Ginevra, registrata in motion capture e lanciata in tempo reale nel cyberspazio tramutando i corpi in avatar. Un evento straordinario frutto della collaborazione fra vari enti per far si che in un solo giorno, tre sale di tre diverse città italiane (Bologna, Reggio Emilia e Torino) si collegheranno in diretta per assistere alla creazione. Dopo lo spettacolo, seguirà un incontro con Gilles Jobin in diretta dallo studio della Compagnia a Ginevra al quale i pubblico potrà porre domande.

(ANSA).