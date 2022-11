Covid: in E-R ancora 1.698 casi, calano i ricoverati

Sono 1.698 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di oltre 16mila tamponi registrati.

Calano i ricoveri, mentre si registrano ancora sei morti.

Con l'aumento delle guarigioni i casi attivi scendono a 31mila circa, il 96,1% dei quali in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono attualmente 33 persone ricoverate (una in meno di ieri), mentre negli altri reparti Covid i pazienti positivi sono 1.181 (18 in meno di ieri, con un'età media di 77 anni). (ANSA).