Covid: in E-R ancora duemila casi, ricoveri in crescita

Circa duemila nuovi casi di positività al Coronavirus sono stati registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, con una leggera crescita dei ricoveri e 17 morti, alcuni dei quali riferiti ai giorni scorsi.

I nuovi casi di positività sono 2.025, individuati sulla base di 4.639 tamponi. In terapia intensiva ci sono 34 ricoverati, tre in più di ieri, mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 1.200 (+49). I casi attivi sono circa 32mila, il 96,2% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure ospedaliere. (ANSA).