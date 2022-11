Violenza sessuale: in carcere per condanna definitiva

I carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione per un 51enne di Baiso (Reggio Emilia) condannato in via definitiva a sei anni e un mese per una violenza sessuale commessa il 15 settembre 2019 a Modena. L'uomo entrò a casa dell'ex fidanzata e dopo averla chiusa in camera le puntò contro un coltellino e la violentò.

Dopo l'arresto in flagranza, nel settembre 2020 è stato riconosciuto responsabile dal tribunale di Modena, sentenza confermata dalla seconda sezione della Corte d'Appello di Bologna nell'ottobre del 2021. La condanna è divenuta esecutiva il 28 ottobre quando la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. (ANSA).