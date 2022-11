Pasolini, in anteprima nuovo documentario di Fiore Angelini

(ANSA) - BOLOGNA, 01 NOV - Il festival Visioni Italiane rende omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel giorno dell'anniversario della morte: domani, mercoledì 2 novembre, alle ore 19.30 al Cinema Lumière di Bologna, è in programma l'anteprima del nuovo documentario di Paolo Fiore Angelini 'Pasolini. Cronologia di un delitto politico'.

Contestualmente, la mostra Pier Paolo Pasolini. Folgorazioni figurative, che in questi mesi ha indagato i rapporti tra il cinema di PPP e la grande arte figurativa del passato, osserverà nell'ultima giornata di apertura, appunto mercoledì 2 novembre, un orario speciale dalle ore 14 alle ore 23.

Tratto dal libro Pasolini, un omicidio politico di Andrea Speranzoni e Paolo Bolognesi, il film di Paolo Fiore Angelini è un "itinerario istruttorio" nella vita di Pasolini, alla ricerca della verità politica del suo omicidio. Il 2 novembre 1975, Pasolini è ucciso all'Idroscalo di Ostia.

Pino Pelosi, un diciassettenne, si autoaccusa dell'omicidio.

Tutto fa pensare o tutti devono pensare che Pasolini è morto "di una morte cercata". E la "verità" viene scritta definitivamente nero su bianco. Ma che fine hanno fatto le testimonianze degli abitanti dell'Idroscalo? Perché il "concorso con ignoti" del primo grado sparirà poi nella sentenza d'Appello e di Cassazione? Per raccontare quella "verità" è allestita una messa in scena, dove Pasolini muore, più e più volte e in molti modi.

(ANSA).