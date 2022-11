'Noi due tour' di Gigi D'Alessio fa tappa a Bologna e Parma

Fa tappa a Bologna domenica 6 novembre al Teatro EuropAuditorium, e il 10 al Teatro Regio di Parma, 'Noi due tour', il tour di Gigi D'Alessio che vede impegnato il cantante sui palchi dei principali teatri italiani.

La tournée, che ha preso il via da Napoli il 6-7-8 ottobre con tre date sold out, sta facendo registrare il tutto esaurito in molte città. La scaletta racchiude oltre trent'anni di successi: dai brani storici come "Non mollare mai, "Il cammino dell'età", "Mon amour", "Quanti amori", "Como suena el corazon", "Non dirgli mai", fino a quelli più recenti come "La prima stella" e "Benvenuto amore", fino a "Noi due", "L'ammore, "Quanto amore si dà", "Come me", "Mentre a vita se ne va".

Sul palco D'Alessio è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D'Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D'Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D'Ambra (tastiere e programmazione). I biglietti per i concerti di 'Noi due tour' sono disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.

