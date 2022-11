Fondazione Nazionale della Danza- Aterballetto ad Abu Dhabi

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 01 NOV - La Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, eccellenza della Regione Emilia-Romagna, parteciperà alla 41/a edizione della Fiera internazionale del Libro di Sharjah (Sibf) negli Emirati Arabi Uniti grazie all'accordo sottoscritto dall'Ambasciata d'Italia con la Sharjah Book Authority, che permetterà al grande pubblico locale e internazionale della Sibf 2022 di conoscere e apprezzare ulteriormente la cultura italiana, l'ingegno, la tradizione e la capacità d'innovazione delle industrie creative e culturali nazionali. Per l'occasione, infatti, l'Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi realizza un articolato programma di attività culturali aperto il 2 novembre proprio da Aterballetto, chiamato a rappresentare la danza e la cultura italiana in manifestazioni di particolare rilievo internazionale, come ottimo esempio del Made in Italy, perfetto connubio fra tradizione e apertura all'innovazione e alla cultura contemporanea.

Dopo essere stata presente a Expo Dubai 2020 con il progetto in realtà virtuale Virtual Dance for Real People, la compagnia di balletto di Reggio Emilia ritorna negli Emirati Arabi Uniti con 'A Poetry Abstraction', una creazione di Diego Tortelli, coreografo che Fnd/Aterballetto sostiene, con successo, dal 2018. La performance è una narrazione di linee, figure plastiche e geometrie con la musica dal vivo della violoncellista Daniela Savoldi (Ballroom, ore 18). L'evento del 2 novembre vede il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi e la collaborazione di Ater Fondazione. (ANSA).