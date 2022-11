Fiere: in 35mila alla 28esima edizione di Skipass a Modena

Si è chiusa con oltre 35mila presenze l'edizione 2022, e 28esima in assoluto, di Skipass, il salone del turismo e degli sport invernali che si svolge a Modena e che quest'anno proponeva 180 espositori. "Siamo soddisfatti di come è andata la fiera - dice Marco Momoli, direttore di Modenafiere - abbiamo avuto un pubblico di qualità, persone interessate ai contenuti che abbiamo offerto.

Diversi gli atleti Fisi presenti all'evento, da Sofia Goggia e Federica Brignone, da Daniele Bagozza a Michela Moioli, passando da Omar Visintin, Caroline Pichler, Giovanni Franzoni, Filippo Della Vite e Laura Pirovano, Stefano Gross, Alex Vinatzer e tantissimi altri. Apprezzato dal pubblico, fa notare l'organizzazione, il Villaggio del Pool Sci Italia, dove i marchi hanno esposto le loro novità. Numeri importanti anche per i negozi, tanti appassionati si sono presentati a Skipass proprio per acquistare abbigliamento e attrezzatura. (ANSA).