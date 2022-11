Covid: 1.500 nuovi positivi e 13 morti in Emilia-Romagna

Sono 1.532 i nuovi positivi al Covid in Emilia-Romagna, su 16.268 tamponi delle ultime 24 ore, mentre diminuiscono lievemente i ricoverati: nelle terapie intensive 31 pazienti (-4), nei reparti Covid 1.151 (-8).

Scendono ancora i casi attivi, sono 33.312 (-1.040), il 97,4% del totale in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi. Le persone complessivamente guarite sono 2.559 in più rispetto a ieri e si contano altri 13 morti, dai 54 ai 93 anni.

(ANSA).